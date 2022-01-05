TİHEK'ten hamile çalışanına "mobbing" uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir kadının hamile olduğu dönemde çalıştığı belediyede "mobing" olarak bilinen iş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığı yönündeki başvurusunda, belediyeye 20 bin lira idari para cezası verdi.

Abone ol

Karara göre, bir belediyede sözleşmeli sanat tarihçisi olarak işe başlayan kadın, proje yazımı, ulusal ve uluslararası yarışmalara proje, materyal hazırlama, televizyon programlarına katılım sağlanması gibi işlerin kendisine verildiğini, 7,5 aylık hamileyken de sebepsiz yere iş akdinin feshedildiğini öne sürdü.

Açtığı davayı kazanan ve işine iade edilen kadın, merkeze 29 kilometre uzaklıktaki köylerde görevlendirildiğini, bu görev için ulaşım imkanı sağlanmadığını, kendi imkanları ile ulaşım sağladığında ise yol harcırahlarının ödenmediğini öne sürdü. Başvurucu, doğum yaptıktan sonra da süt izinlerine ilişkin hiçbir kolaylık sağlanmadığını iddia etti.

İlerleyen süreçte, belediye meclisi kararıyla kadrosunun iptal edildiğinin kendisine söylendiğini ancak bu yönde meclis tarafından alınmış bir kararın bulunmadığını aktaran başvurucu, belediye binasına alınmadığını ve istifaya zorlandığını belirtti.

"Cinsiyet temelinde mobinge maruz kaldığını" ve 2020'den bu yana işsiz olduğunu öne süren kadın, TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, ilgili belediyenin başvurucuya yönelik "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine kanaat getirerek, 20 bin lira idari para cezası verdi.