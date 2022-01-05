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Ankara'da sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

Ankara'da sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası Devlet Bahçeli'nin konutuna gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye iki hediye de götürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.05'te görüşmeye başladı. Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Bahçeli, Erdoğan'ı evinin önünde karşılarken iki lider birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde AK Partili 48 milletvekiliyle bir araya gelmişti. 

Öğrencilik yıllarına ait kütük defterini hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Bahçeli’nin evinde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

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