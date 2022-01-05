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Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18-24 Aralık'ı kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde ise aynı kaldı. Ülke genelinde 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 3 il Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir oldu.Öte yandan vakalar İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da ise azaldı.

Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 468,85 ile Kırklareli oldu. Bu ili, Çanakkale (462,01) ve Eskişehir (427,42) izledi.

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Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Bu şehirlerin ardından gelen ve vaka sayısı 100 bin kişide 300'ün üstünde olan 4 il Tekirdağ (333), Edirne (329,11), Ordu (312,98) ve İstanbul (303,51) olarak sıralandı.

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Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Vaka sayısı 100 bin kişide 200-300 aralığında olan iller

Ülke genelinde 13 ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 200-300 aralığında değişti.

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Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Vaka sayısı 200-300 aralığında olan iller "Bilecik (286,67), Giresun (247,15), Kocaeli (245,94), Balıkesir (245,27), Trabzon (237,1), Rize (232,32), Artvin (225,37), Denizli (224,8), Mersin (221,81), Yalova (215,18), Osmaniye (214,38), Bolu (202,03), Samsun (200,95)." şeklinde sıralandı.

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