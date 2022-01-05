Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 468,85 ile Kırklareli oldu. Bu ili, Çanakkale (462,01) ve Eskişehir (427,42) izledi.