Fahrettin Koca 18-24 Aralık illere göre haftalık vaka haritasını yayınladı

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek haritayı yayınladı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının hızla yükselişe geçmesiyle dün 54 bini aşan vaka sayılarını ve yeni korona önlemlerini masaya yatırıp hükümete tavsiyede bulunması bekleniyor.

Tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları...

Yılbaşı sonrası fırlayan vaka sayılarındaki artışın ocak ayı içerisinde devam edeceği, şubat ve mart aylarında ise tavan noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Vaka sayılarının 50 bini aşması nedeniyle kısıtlamaların masaya getirileceği belirtilmişti. Hangi yasakların geri döneceği merak edilirken, tam kapanma ve sokağa çıkma yasaklarının gündemde olmadığı belirtiliyor.

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası okulları kapatma düşüncelerinin olmadığını söylemişti. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin en son aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.