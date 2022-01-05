BIST 1.966
DOLAR 13,43
EURO 15,19
ALTIN 787,55
HABER /  DÜNYA

Ukrayna ve NATO 10 Ocak'ta "Rusya'nın saldırgan tutumunu" görüşecek

Ukrayna ve NATO 10 Ocak'ta "Rusya'nın saldırgan tutumunu" görüşecek

Ukrayna-NATO Komisyonu 10 Ocak'ta Brüksel'de "Rusya'nın saldırgan tutumu" gündemiyle toplanacak.

Abone ol

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ilişkin Ukrayna'sız bir karar alınmayacağını aktardı.

NATO-Ukrayna Komisyon toplantısı için 10 Ocak'ta Brüksel'e gideceğini duyuran Kuleba, toplantının daha fazla "Rusya'nın saldırgan tutumunu" engellemek için geniş kapsamlı bir diplomatik çabanın parçası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri tahkimatının ardından Batı ile Moskova arasında gerginlik artmış, gerginliği azaltma çağrıları yapılmıştı.

Beyaz Saray, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını bildirmişti.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere 7 Ocak Cuma günü olağanüstü toplanacağı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Evin çatısındaki tamirat feci bitti!
Evin çatısındaki tamirat feci bitti!
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
2021'de bir ailenin haberleşme gideri 4 binin üstüne çıktı
2021'de bir ailenin haberleşme gideri 4 binin üstüne çıktı
Şule Çet için intihara meyilli demişti! O avukata hapis cezası
Şule Çet için intihara meyilli demişti! O avukata hapis cezası
Ankara'da sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin evine gidiyor
Ankara'da sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin evine gidiyor
Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor! Eyüp Aksu: Araç fiyatları yükseldi yenileyemiyoruz
Taksiciler ÖTV indirimi bekliyor! Eyüp Aksu: Araç fiyatları yükseldi yenileyemiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanlığı belediyelerden yetkiyi aldı valiliklere verdi CHP'den tepki geldi
İçişleri Bakanlığı belediyelerden yetkiyi aldı valiliklere verdi CHP'den tepki geldi
Kazakistan'da akaryakıt zamları halkı sokağa döktü! OHAL ilan edildi hükümet istifa etti
Kazakistan'da akaryakıt zamları halkı sokağa döktü! OHAL ilan edildi hükümet istifa etti
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı