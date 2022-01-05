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Şule Çet için intihara meyilli demişti! O avukata hapis cezası

Şule Çet için intihara meyilli demişti! O avukata hapis cezası

Şule Çet'in plazanın 20'nci katından atılarak öldürüldüğü olayda sanık avukatı Levent Ekmen, genç kızın okul notlarını içeren transkripti ile reçetesini, intihara meyilli olduğunu kanıtlamak için delil olarak sunması nedeniyle mahkum oldu.

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ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) müebbet ve farklı hapis cezalarına çarptırıldığı davada avukat Levent Ekmen, genç kızın okul notlarını içeren transkripti ile reçetesini, intihara meyilli olduğunu kanıtlamak için delil olarak sunması nedeniyle mahkum oldu. Sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksu'nun anne ve babası hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018'de Ankara'da lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. İlk olarak olayın intihar olduğu ileri sürülürken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı.

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılama sırasında sanıklardan Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Şule Çet'in intihara meyilli olduğunu ileri sürerek, ders notlarını içeren kişisel veri niteliğindeki transkripti ile kullandığı ilaçlara ilişkin reçetesini mahkemeye delil olarak sundu.

Yargılama sonunda Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Avukat hakkında iddia

Çet ailesi, sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen hakkında, Şule Çet'in özel hayatına yönelik bilgileri hukuka aykırı şekilde temin ettiği, kişisel veri niteliğindeki reçete ve transkripti mahkemeye ibraz etmek suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Ekmen hakkında Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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