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IEA Başkanı Fatih Birol Fransa'nın 'Legion d'Honneur' nişanına layık görüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
IEA Başkanı Fatih Birol Fransa'nın 'Legion d'Honneur' nişanına layık görüldü

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları nedeniyle Fransa'nın en üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur'e layık görüldü.

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Fransa tarafından Napoleon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Fransa'nın en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'Ordre National de la Legion d'Honneur" ile ödüllendirilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ödülün kendisini gururlandırdığını belirtti.

Birol, 2015'te imzalanan ve halihazırda 190'ın üzerinde ülkenin onayladığı Paris Anlaşması'nın hedeflerinin başarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Paris Anlaşması, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en önemli anlaşma. Bu anlaşmanın amacı, iklim krizinin önüne geçmek. Biz geçen sene Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçmesi için küresel enerji sektöründe hangi somut adımlar atılması gerektiğini ve bu adımlara dair bir yol haritası çizdik." diye konuştu.

"İklim değişikliğiyle mücadeleye gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık"

Bu yol haritasında dünyadaki enerji sektörünü nasıl değiştirmek gerektiğini ve sektörün Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu hale geleceğini analiz ettiklerini aktaran Birol, şöyle konuştu:

"Bu analizin yanı sıra bir yandan Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda enerji fiyatları nasıl makul bir düzeyde tutulabilir ve enerji güvenliği nasıl sağlanabilir diye bu çalışmaları yaptık. Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirirken konuya gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık. Yaptığımız bu çalışmalar devlet nişanına layık görülmemizi sağladığı için de çok mutluyum." diye konuştu.

Birol, TIME dergisi tarafından 2021'de de dünyanın en etkili 100 kişisi listesindeki tek Türk olmuştu.

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