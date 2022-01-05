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DEVA Partisi Metaverse evreninde! İlk adım atan siyasi parti oldu

DEVA Partisi Metaverse evreninde! İlk adım atan siyasi parti oldu

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in oluşturduğu sanal evren Metaverse'e ilk adım atan siyasi parti Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yaptığı DEVA Partisi oldu.

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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in duyurduğu Metaverse çılgınlığı devam ediyor. DEVA Partisi, Metaverse üzerinden arsa satın aldı...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Metaverse üzerinden arsa satın alarak genel merkez binası yaptıklarını duyurdu. Ayrıca Dalgın yaptığı paylaşımda partisinin genel başkanı Ali Babacan'ın dijital çizimini de ekledi.

Dalgın'ın "Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti Metaverse'de" başlığıyla yaptığı paylaşım şöyle:

"Metaverse'ün Deva'sı hazır"

Deva Partisi Genel Merkezi, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nden sonra, şimdi de Metaverse Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Toplantılar yakında başlıyor

"Hayallerimize bile yetişemezler"

Hayırlı olsun

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