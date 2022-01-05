Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fethi Sekin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit polis Fethi Sekin için mesaj yayınladı. Polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine saldırı düzenlemek üzere yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunan PKK'lı teröristlerle mermisi bitene kadar cesurca çatıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit oluşunun 5'inci yıl dönümü için bir mesaj yayınladı. Erdoğan şunları söyledi:

"Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum."