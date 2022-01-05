Prof. Hakan Oğuztürk velileri uyardı: Kesinlikle okula gönderilmemesi gerekiyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19'un Omicron varyantı ile grip belirtilerinin benzerliğine işaret ederek, "Eğer öğrencinin herhangi bir şikayeti varsa, şüpheli bir durum söz konusu ise kesinlikle okula gönderilmemesi gerekiyor." dedi.

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Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimsel grip vakalarının yetişkin ve çocuklarda yaygınlaştığını, acil servislere başvuruların arttığını belirtti.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecinde Kovid-19 ve grip gibi hastalıkları birbirlerine bulaştırmalarının önlenmesi için velilere önemli görevler düştüğüne işaret eden Oğuztürk, "Eğer öğrencinin herhangi bir şikayeti varsa, şüpheli bir durum söz konusu ise kesinlikle okula gönderilmemesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

Oğuztürk, Kovid-19'un Omicron varyantının çocuklarda yüksek ateşe neden olmadan da hastalık oluşturabildiğine dikkati çekerek, "Ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri gerekiyor. Eğer çocukta burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük, hapşırık veya nefes darlığı gibi şikayetler varsa ateş yüksekliği olmasa dahi bir sağlık kuruluşunda hastalığının olup olmadığının teyit edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Omicron ve gribin belirtileri çok benzeşiyor"

Omicron'un semptomlarının Delta varyantından farklılık gösterdiğini söyleyen Oğuztürk, şu bilgiler paylaştı:

"Omicron varyantının belirti ve şikayetleri, gribin belirti ve şikayetleriyle çok benzeşiyor. İkisinde de hapşırık, öksürük, nefes darlığı, burun akıntısı, baş ağrısı, eklem ağrıları ve halsizlik olabiliyor. Bu anlamda ikisi de solunum yolu hastalığı olduğu ve ikisi de aynı yolla bulaştığı için maalesef klinik belirtilerle bunları net olarak ayırmak çok gerçekçi değil. Kesin tanıyı laboratuvar parametrelerini gördükten sonra söyleyebiliyoruz."

Oğuztürk, hem Kovid-19'un hem de gribin çok hızlı bulaştığının altını çizerek, "Bu yüzden çocuklarda hastalık şikayetleri varsa ister grip ister Kovid-19 olsun, insanların birbirini hasta etmelerinin önlenmesi için aile bireylerine büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

"Öğrenciler maskeli şekilde eğitimlerine devam etmeli"

Ebeveynlerin, çocuklarına salgın tedbirlerine uymalarının önemini de anlatmaları gerektiğini söyleyen Oğuztürk, "Bazı zaruri ihtiyaçlar dışında öğrencilerin hep maskeli şekilde eğitimlerine devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda maalesef geçen kış ve bahara göre dezenfektan kullanımında da azalma oldu. Dezenfektan kullanımı konusundaki duyarlılık bir miktar azaldı. Bu hassasiyetin bu kış da devam etmesi gerekiyor. Mümkünse kalabalık ortamlarda bulunmamak, bulunulacaksa da maskeyi kesinlikle çıkarmamak gerekiyor." değerlendirmesine yer verdi.