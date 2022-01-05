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İçişleri Bakanlığı belediyelerden yetkiyi aldı valiliklere verdi CHP'den tepki geldi

İçişleri Bakanlığı belediyelerden yetkiyi aldı valiliklere verdi CHP'den tepki geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimizin de faaliyetleri arasında bulunan, il tanıtım günleri düzenleme yetkisi, valilerin başkanlığında oluşturulacak kurullara verildi. Yapılan bu düzenleme, siyasi iktidarın, yerel seçimlerden sonra başlattığı yetki gasbı sürecinin yeni bir halkasıdır" dedi. 

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine yazı gönderdiğini kaydetti.

CHP'li Torun, "Belediyelerimizin de faaliyetleri arasında bulunan, il tanıtım günleri düzenleme yetkisi, valilerin başkanlığında oluşturulacak kurullara verildi. Bu şu anlama geliyor; artık belediyeler, valiliklerin onayı olmadan kendi iradesiyle il tanıtım günü düzenleyemeyecek. Yapılan bu düzenleme, siyasi iktidarın, yerel seçimlerden sonra başlattığı yetki gaspı sürecinin yeni bir halkasıdır. Belediyelerimizin faaliyet alanını daraltma girişimidir. İçişleri Bakanlığı'nın yazısında, valiliklerden izin almadan düzenlenen il tanıtım günlerinin 'kaynak israfına neden olduğu' ileri sürülmektedir. Şimdi sormak istiyoruz; 25 yıldır görmediğiniz kaynak israfı, belediyeleri kaybettikten sonra mı aklınıza geldi? Oturduğu koltuğa yakışmayan İçişleri Bakanı, belediyelerimize saldırmak için artık ne yapacağını şaşırdı. Kendisine şunu söylüyoruz; ne yaparsan yap başaramayacaksın. Bu ucuz oyunlarla millete değil, ancak saraya yaranırsın" dedi.

CHP'li Torun, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu iddiaları üzerine başlatılan teftişte görevlendirilen müfettişlerden birinin, daha önce AK Parti'den milletvekili olduğunu belirterek, "Daha önce belediyelerimize tetikçi müfettişler gönderileceği yönündeki duyumlarımızı paylaşmıştım. Görüyoruz ki yine haklı çıktık. AK Parti şapkasını takan bir müfettişin tarafsız araştırma yapıp yapmayacağını konusu milletimizin takdiridir" dedi. 

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