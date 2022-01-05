Temel Karamollaoğlu ve Yılmaz Özdil'den kötü haber ikisi de koronavirüse yakalandı!

SAADET PartisiGenel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Sözcü yazarı Yılmaz Özdil koronavirüs oldu. Her iki ismin de testi pozidif çıkarken, Temel Karamollaoğlu ve Yılmaz Özdil evlerinde karantinaya alındı.

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Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanırken bugün biri siyaset biri medya camiasından olan iki ünlü isimden kötü haber geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir." denildi.

Karamollaoğlu: Kendimi iyi hissediyorum

Temel Karamollaoğlu, Twitter üzerinden sağlık durumunu aktardı: "Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

Yılmaz Özdil kendisi duyurdu

Covid testi pozitif çıkan Yılmaz Özdil ise köşesinden koronaya yakalandığını 'Pozitif' başlığıyla duyurdu. Yılmaz Özdil, korona olmasından dolayı okurlarından bir süre izin istedi. Özdil, köşesinde şunları yazdı:

"Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim geleyim."

Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok siyasetçi Saadet Partisi liderine sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.