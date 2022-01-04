Sigaraya çok büyük zam geldi! En ucuz sigara 21.50 liraya yükseldi İşte yeni zamlı sigara fiyatları
Zam sağanağı sürüyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. En ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.
Dün tütün ve alkollü içkilerde ÖTV ornına yüzde 47.40 zam gelmesinin ardından bugün sigara fiyatlarına zam geldi. Zammın miktarını Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. En ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.
Hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yüzde 47,40’lık artışın ardından sigaraya ilk zam geldi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla bir sigara grubunun ürünlerine 4 TL zam geldiğini söyledi.
Aybaş’ın aktardığına göre, en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL’ye yükseldi. 2021 Aralık ayının başlarında da sigara fiyatları yüzde 10,5 ila yüzde 12,9 aralığında zamlanmıştı.