BIST 1.989
DOLAR 13,53
EURO 15,33
ALTIN 792,26
HABER /  GÜNCEL

Sadakatsiz bu akşam yok mu Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz bu akşam yok mu Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz bu akşam yok mu, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman araştırması başlası. Bu akşam Kanal D'de Sadakatsiz yerine yerli sinema Annem filmi ekrana gelecek. Sadakatsiz 46. yeni bölüm 13 Ocak çarşamba günü ekrana gelecek.

Abone ol

Kanal D ekranlarda yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam neden yok, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman soruları seyirci tarafından merak edildi. Bu akşam Kanal D'de Sadakatsiz dizisinin 46. yeni bölümü yayınlanmayacak yerine Annem filmi ekrana gelecek. Sadakatsiz yeni bölüm 13 Ocak çarşamba günü ekrana gelecek. 

Sadakatsiz son bölümde neler oldu:  Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahve fiyatları 11 yıldır en yüksek fiyatlarında
Kahve fiyatları 11 yıldır en yüksek fiyatlarında
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Metrobüs durak isimleri kaç durak var? 2022 metrobüs güzergahı
Metrobüs durak isimleri kaç durak var? 2022 metrobüs güzergahı
4 bin 750 liraya telefon sipariş verdi kargo paketini açan kızı gözyaşlarına boğuldu
4 bin 750 liraya telefon sipariş verdi kargo paketini açan kızı gözyaşlarına boğuldu
DSÖ hatırlatma dozu yerine ülkelere çağrı yaptı! Salgından asıl. çıkış yolu bu!
DSÖ hatırlatma dozu yerine ülkelere çağrı yaptı! Salgından asıl. çıkış yolu bu!
Liverpool'un antrenman tesisleri geçici olarak kapatıldı
Liverpool'un antrenman tesisleri geçici olarak kapatıldı
Kastamonu Belediyesinde asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Kastamonu Belediyesinde asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
211 kiloluk orkinos yakalandı! Fiyatını duyanlar inanamadı
211 kiloluk orkinos yakalandı! Fiyatını duyanlar inanamadı
Elektrikte kademeli fiyatlar devrede! Yeni zamlar ile faturanız ne kadar olacak hesaplandı
Elektrikte kademeli fiyatlar devrede! Yeni zamlar ile faturanız ne kadar olacak hesaplandı
Temel Karamollaoğlu ve Yılmaz Özdil'den kötü haber ikisi de koronavirüse yakalandı!
Temel Karamollaoğlu ve Yılmaz Özdil'den kötü haber ikisi de koronavirüse yakalandı!