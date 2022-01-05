Sadakatsiz bu akşam yok mu Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz bu akşam yok mu, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman araştırması başlası. Bu akşam Kanal D'de Sadakatsiz yerine yerli sinema Annem filmi ekrana gelecek. Sadakatsiz 46. yeni bölüm 13 Ocak çarşamba günü ekrana gelecek.

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Kanal D ekranlarda yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam neden yok, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman soruları seyirci tarafından merak edildi. Bu akşam Kanal D'de Sadakatsiz dizisinin 46. yeni bölümü yayınlanmayacak yerine Annem filmi ekrana gelecek. Sadakatsiz yeni bölüm 13 Ocak çarşamba günü ekrana gelecek.

Sadakatsiz son bölümde neler oldu: Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.