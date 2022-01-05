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Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporlarına göre, kar ve yağmur beklenen iller açıklandı.

Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

İşte illere göre hava durumu...

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Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

MARMARA
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

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