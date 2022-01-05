Google, Alanya depremini 1 dakika önce haber verdi uyarı geldi sonra deprem oldu

Alanya açıklarında sabah saatlerinde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremin, deprem meydana gelmeden 1 dakika kadar önce bölgede oturanlara Google tarafından bildirildiği ortaya çıktı

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AFAD verilerine göre, saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Alanya'ya 56,92 kilometre uzaklıktaki depremden yaklaşık 1 dakika önce o bölgede oturan kullanıcılara Android'in erken uyarı sistemi yardımıyla 5,3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi.

Sosyal medyada çok sayıda kişi kendilerine gelen mesajı paylaştı.

Deprem uyarı sistemi nedir?

Google geçtiğimiz yıl, Android cihazların donanımından faydalanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturdu.

Sistem, depremden etkilenen bölgelerdeki insanların deprem meydana gelmeden önce uyarı alabilmesini amaçlıyor. Uyarı depremden saniyeler önce kişilere gitse de, büyük bir afet durumunda bu saniyelerin hayati önemde olabileceği biliniyor.

Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerin ardından sistem geçtiğimiz günlerde Türkiye için de devreye alınmıştı.