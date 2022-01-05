CHP'den Nureddin Nebati'nin helal kazanç sözlerine tepki

MÜSİAD toplantısında Bakan Nurettin Nebati'nin 'MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözleri CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalar sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak'a "Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün MÜSİAD ile yaptığı toplantıda yeni ekonomi modelini anlatırken 'MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananlarla bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' ifadesini kullandı. Bu açıklama konusunda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Öztrak soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Bu açıklama vahim. Bu memelekette bir grup vatandaşın kazancını helal, diğer bir grup vatandaşın kazancını haram diye ayıran bir Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu gösteriyor. Bu akıl tutulmasının zirve yaptığı bir yerdir. Sayın Bakan bu hak ve yetkiyi kendinizde nasıl görüyorsunuz?

Siz, 'Vergilendirilmiş kazanç, kutsaldır' sözlerini kendine düstur kabul eden bir bakanlığın başında oturuyorsunuz, bu sözleri nasıl söylersiniz?

Size göre hangi esnafın, kasabın, bakkalın kazancı haram? Ayıptır, günahtır... Bu laflar haramzadelerin lafıdır.

Helali haramı konuşanlar dün, '20 Aralık Finansal Kumpası'yla ilgili TBMM'de verdiğimiz önergemize karşı oy vermemeliydi.

Artık bu milletin dininden, diyanetinden şu kirli dilinizi çekin"