BIST 1.982
DOLAR 13,51
EURO 15,31
ALTIN 790,62
HABER /  DÜNYA

Birleşmiş Milletler'den cinsiyet eşitliği için dikkat çeken paylaşım

Birleşmiş Milletler'den cinsiyet eşitliği için dikkat çeken paylaşım

Birleşmiş Milletler’e bağlı BM Kadın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada henüz hiçbir ülkenin cinsiyet eşitliğine ulaşamadığını belirtti.

Abone ol

Kadınların ve genç kızların küresel ihtiyaçları konusundaki ilerlemeyi hızlandırmak için Birleşmiş Milletler tarafından kurulan BM Kadın, dün yaptığı açıklama “Gerçeklik kontrolü: Yıl 2022 ve hiçbir ülke cinsiyet eşitliğini sağlayamadı ve buna yakın bile değil. Kadın haklarını gündeme alalım ve dünya liderlerinden bunu kadınlar ve genç kızlar için hızlandırmalarını isteyelim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da anne ve kızına cinsel saldırı! İfadeleri dehşete düşürdü
Antalya'da anne ve kızına cinsel saldırı! İfadeleri dehşete düşürdü
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
2022 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yüzde 31 zam geldi 50 bini aştı
2022 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yüzde 31 zam geldi 50 bini aştı
Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı Saadet Partisi liderinin durumu nasıl
Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı Saadet Partisi liderinin durumu nasıl
Bakanlık içme suyu israfı için harekete geçti Hidrofor binalarda zorunlu olacak
Bakanlık içme suyu israfı için harekete geçti Hidrofor binalarda zorunlu olacak
Google Alanya depremini 1 dakika önce haber verdi uyarı geldi sonra deprem oldu
Google Alanya depremini 1 dakika önce haber verdi uyarı geldi sonra deprem oldu
9 yaşındaki çocuğuna Covid aşısı yaptırmak için ülke değiştirdi
9 yaşındaki çocuğuna Covid aşısı yaptırmak için ülke değiştirdi
Komşuları tatile gittiğini sandı 19 gün sonra gerçeği öğrendiklerinde şoke oldular
Komşuları tatile gittiğini sandı 19 gün sonra gerçeği öğrendiklerinde şoke oldular
CHP'den Nureddin Nebati'nin helal kazanç sözlerine tepki
CHP'den Nureddin Nebati'nin helal kazanç sözlerine tepki
İzmir'de ağzı yüzü bezle kapalı başından vurulmuş halde bulunan cesedin sırrı çözüldü
İzmir'de ağzı yüzü bezle kapalı başından vurulmuş halde bulunan cesedin sırrı çözüldü