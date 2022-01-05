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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'Üniversiteler kutsal mekanlardır' çıkışı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'Üniversiteler kutsal mekanlardır' çıkışı

ARDAHAN’a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversiteler şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır" dedi.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a geldi. Kentte ilk olarak Vali Hüseyin Öner’i makamında ziyaret eden YÖK Başkanı Özvar, Ardahan Üniversitesi Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) ve Planetaryum'da (Gezegen Evi) incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Özvar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber ile önce çocuklarla planetaryumda gezegenleri ve uzayı izledi sonra da Rektörlük Binası Yenisey Kampüsü'nde Ardahan Üniversitesi Senatosu Toplantısı'na katıldı.

Açılış töreni için Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ne geçen Prof. Dr. Özvar, öğrencilerin çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Özvar, konuşmasında, "Üniversiteler, şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır. Niçin 'kutsal mekanlar' ifadesini kullandım? Çünkü üniversitelerde insanlığın refahı ve mutluluğundan başka bir şey konuşulmaz. İnsanlığın refahı ve mutluğu ise 3 temel kavramda toplanır; 'iyi', 'doğru' ve 'güzel'. İnsanlığın tüm arayışı; neyin iyi, neyin doğru ve neyin güzel olduğu arayışıdır. Bir başka ifadeyle üniversiteler araştırma ve eğitim misyonlarının yanı sıra bulundukları şehirle bütünleşerek topluma hizmet misyonları dahilinde şehri daha ileri taşıyabilmek için çalışırlar. Bu kapsamda üniversiteler, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine, insan sermayesine, araştırma ve teknoloji transferi yoluyla bölgesel inovasyona doğrudan ve dolaylı önemli katkılar sağlarlar" dedi.

Açılış programına Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler de katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programın ardından Kars’a geçti.

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