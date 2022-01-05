Çorum'da genç kız 'yasak aşk yaşıyor' diye annesini fön makinası kablosuyla boğarak öldürdü

ÇORUM Osmancık ilçesinde genç kız annesini öldürdü. Annesiyle yaşayan 17 yaşındaki M.N.S., yasak aşk yaşadığını iddia ettiği 40 yaşındaki annesi N.S.'yi önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir genç kız evde tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra da ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosuyla boğarak öldürdü. Genç kız, polisteki ifadesinde annesini öldürdüğünü kabul ederken, anlattığı ayrıntılar kan dondurdu.

Annesini bıçakladı, komşular polisi aradı

İddialara göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Anne hastanede kurtarılamadı!

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasak aşk yaşıyordu, önce bıçakladım sonra boğdum

M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Eşinden 2 yıldır ayrı yaşıyor, evlere temizliğe gidiyormuş

Olayda yaşamını yitiren anne N.S'nin günlük ev temizliği işlerine gittiği, yaklaşık 2 yıldır eşi K.S. ile ayrı yaşadığı ve 4 çocuğu olduğu, kızı M.N.S'nin de kısa süre önce ilçedeki bir kuaför salonunda çalışmaya başladığı öğrenildi.