Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığı bildirildi

TÜRKİYE'nin ürettiği savunma sanayii ürünlerine her geçen gün bir talip daha çıkıyor. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığını bildirdi.

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Savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog, Türkiye'nin Endonezya'ya karakol gemileri ihracatını konu alan bir yazı yayımladı.

Yazıda Türk tasarımı donanma gemilerinin dünyanın dört bir yanında ihracatçı konuma geleceği ifade edilirken Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal'in görüşüne yer verildi.

"Görüşmeler başladı"

Muhammed İkbal, "Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı" dedi.