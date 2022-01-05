BIST 2.005
DOLAR 13,62
EURO 15,45
ALTIN 799,14
HABER /  GÜNCEL

Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığı bildirildi

Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığı bildirildi

TÜRKİYE'nin ürettiği savunma sanayii ürünlerine her geçen gün bir talip daha çıkıyor. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığını bildirdi.

Abone ol

Savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog, Türkiye'nin Endonezya'ya karakol gemileri ihracatını konu alan bir yazı yayımladı.

Yazıda Türk tasarımı donanma gemilerinin dünyanın dört bir yanında ihracatçı konuma geleceği ifade edilirken Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal'in görüşüne yer verildi.

"Görüşmeler başladı"

Muhammed İkbal, "Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Mehmet Ceyhan'ın Turkovac'ı eleştiren sözlerine TTB de destek verdi 'Yaptırın diyemem' demişti
Mehmet Ceyhan'ın Turkovac'ı eleştiren sözlerine TTB de destek verdi 'Yaptırın diyemem' demişti
Çorum'da genç kız 'yasak aşk yaşıyor' diye annesini fön makinası kablosuyla boğarak öldürdü
Çorum'da genç kız 'yasak aşk yaşıyor' diye annesini fön makinası kablosuyla boğarak öldürdü
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'Üniversiteler kutsal mekanlardır' çıkışı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'Üniversiteler kutsal mekanlardır' çıkışı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ikinci defa koronavirüse yakalandı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ikinci defa koronavirüse yakalandı
Evde bakım maaşı alma şartları 2022 kişi başına düşen gelir ne olmalı?
Evde bakım maaşı alma şartları 2022 kişi başına düşen gelir ne olmalı?
Eskişehir'de eşini bıçaklayan koca tutuklandı! 'Evde halüsinasyon gördüm' dedi
Eskişehir'de eşini bıçaklayan koca tutuklandı! 'Evde halüsinasyon gördüm' dedi
Edin Visca Trabzonspor'da! Kap'a bildirildi başkanlar ortak basın toplantısı düzenledi
Edin Visca Trabzonspor'da! Kap'a bildirildi başkanlar ortak basın toplantısı düzenledi
Birleşmiş Milletler'den cinsiyet eşitliği için dikkat çeken paylaşım
Birleşmiş Milletler'den cinsiyet eşitliği için dikkat çeken paylaşım