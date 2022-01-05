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Sancaktepe’de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

Sancaktepe’de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

İBB’nin yönetiminin AK Parti’de olduğu dönemde Sancaktepe’de yapımına başlanan ancak CHP döneminde İBB tarafından yapımı durdurulan ardından da projesi iptal edilen metro hattı için açılan tüneller kapatılıyor.

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Sancaktepe’de AK Parti’li İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe metrosunun inşaatı, iddiaya göre İBB yönetiminin CHP’ye geçmesinin ardından durduruldu. Daha sonra metro projesi iptal edildi.

Metro hattı için açılan tüneller de hafriyat kamyonlarıyla içerisine moloz dökülerek kapatılmaya başlandı. İlçelerine metro hattının gelmesini bekleyen Sancaktepeliler, yaşanan durum nedeniyle İBB’ye tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren Sancaktepeli bir vatandaş, “Burasını AK Parti açtı. Sonra bunlar geldi. Hiçbir şey yapmadılar. İstanbul çok güzel olacaktı en kötü oldu. Milletin parasıyla kapatıyor. Millet zarar ediyor. Millet buradan kalkıp Çekmeköy’e gidiyor. Devlet el attığı yere devam ediyor. Devletin el atmadığı yerde hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Öte yandan metro hattı için açılan tünele hafriyat kamyonuyla moloz döküldüğü anlar drone ile havadan görüntülendi.

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