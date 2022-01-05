Bosna Hersek'te savaşın eşiğinden dönüldü! Devreye Türkiye girince kriz çözüldü

BOSNA HERSEK Devlet Başkanlığı'nın Sırp üyesi Milorad Dodik'in, "Bosna'yı parçalayacağım" sözleri sonrası devreye giren Türkiye, bölgedeki gerginliği düşürdü. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyareti değerlendiren Avrupa basını, "Bosna Hersek'te garantör Türkiye" yorumunu yaptı.

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BOSNA HERSEK Devlet Başkanlığı'nın Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen hafta bu ülkeye yaptığı ziyaret Avrupa basınında geniş yer aldı. Akar'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyaret sonrası Avrupa basını, "Bosna Hersek'te garantör Türkiye" yorumunda bulundu.

EU Observer, Başkanlık Konseyi üyeleri Hırvat Zeliko Komsic, Sırp Milorad Dodik ve Boşnak Sefik Dzaferovic ile görüşen Akar'ın, "Bizler Bosna Hersek'i bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye, Bosna'da arabulucu olarak çalışabilir" dediğini aktardı.

EURACTIV haber sitesi de "Türkiye, Sırp kanun koyuculara yaptıkları eylemlerin 'yanlış' ve 'tehlikeli' olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Bosna ile güçlü bağları bulunuyor. Erdoğan, Bosna Hersek'in savaş dönemi lideri Aliya İzzetbegoviç'i övgüyle anıyor, diğer yandan da Bosna'nın üçlü etnik gruplar arası başkanlığıyla da dostane ilişkiler geliştiriyor" ifadelerini kullandı.