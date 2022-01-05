Facebook, İngiltere'nin Giphy kararına itiraz edecek

Sosyal medya devi Facebook, GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi satın aldığını geçtiğimiz yıl duyurmuş, ancak İngiltere bu işlemi engellemişti. Facebook, şimdi bu karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

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Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden hareketli resimler göndermenizi sağlayan GIF formatına olan ilgi bir hayli arttı.

Bunun farkında olan Facebook, oldukça büyük bir adım atarak GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi geçtiğimiz yıl 400 milyon dolara satın almıştı.

İngiltere'den engel

Daha sonra ise İngiltere, Facebook’un çatı şirketi Meta'nın gif paylaşım platformu Giphy’yi satın alma işlemini engellemişti.

İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, anlaşmanın sosyal medya kullanıcılarına ve İngiltere’deki reklamverenlere zarar verebileceğini ve sosyal medya platformları arasındaki rekabeti azaltacağını söylüyor.

Meta, itiraz edecek

Facebook’un çatı şirketi Meta, İngiltere'nin aldığı karara itiraz ederek satın almanın önündeki engeli kaldırmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi, Meta'nın karara altı gerekçeyle itiraz ederek, 23 Aralık'ta inceleme başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Son birkaç yıldır Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamaları, Giphy'nin API'si (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kullanıcılarına GIF seçenekleri sunuyordu.

Hatta Facebook, Giphy'nin trafik kaynaklarının yüzde 50'sini Facebook grubuna ait uygulamalardan geldiğini belirtiyor.

Facebook, rakiplerin erişimini kesebilir

Facebook, Giphy'yi satın aldıktan sonra diğer platformların gif'lere erişimini engelleyebilir. Ancak İngiltere'ye göre bu durum rekabete aykırı.