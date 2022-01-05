TPAO'nun Batman ve Siirt'te petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman ve Siirt illerinde 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 20 Kasım 2023'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.