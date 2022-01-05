Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan hezimet itirafı: Gerçekten çok ağırdı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) örgüte yaşattığı hezimeti itiraf etti.

Abone ol

İHA ve SİHA korkusundan mağarasından çıkamayan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, örgüt medyasına açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK'nın elebaşlarından olan Karasu, hezimeti itiraf etti.

"Saldırılar çok ağırdı"

Karasu, "Türkiye, çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar, 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı" ifadelerini kullandı.