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Trabzonspor forması giyen Djaniny, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Trabzonspor forması giyen Djaniny Semedo'nun sakatlandığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.Abone ol
Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun sol adalesinden sakatlandığını açıkladı.
Djaniny'in sol ayağından sakatlandığı, sakatlığının uzun süreceği ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.
Yıldız golcü tedavisine Trabzonspor kulüp doktorlarıyla devam edecek.