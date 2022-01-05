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Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Vali Şehmus Günaydın, kaza bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

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Kayseri'de aralarında Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan Hilal Sıkar hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 21 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Günaydın'dan ilk açıklama

Vali Şehmus Günaydın, kaza bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Bütün arkadaşlarının ilk andan itibaren olaya müdahale ettiklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Şimdi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef 1 can kaybımız var. Arkadaşlarımız, minibüste 22 kişinin olduğunu ve yaralılarımızdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Hastanelerimizde şu anda yaralılarımıza müdahale ediliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri. Buraya saat 12.00 itibarıyla gelmişler. Dönüşte minibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor, teknik olarak kazanın nedeni konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verecekler. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaza yerine gelen Erü rektörü gözyaşlarını tutamadı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı'na gelen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 21 kişi de yaralandı. Bilgi almak için kaza yerine gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, gözyaşlarını tutamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada; "Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Öğrencilerimizin vefat ettiğini duyduk. Olayı hemen araştırdık, üniversite veya kulübün bir faaliyeti olmadığını, öğrencilerin bireysel olarak ayarladıkları servisle kaymaya gelmişler. Çok üzgünüz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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