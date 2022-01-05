İngiltere'deki bir bankadan hata! 176 milyon dolar dağıttı

İNGİLTERE'de bir bankada yaşanan hata nedeniyle fazladan 176 milyon dolar dağıtıldı. Hatanın fark edilmesi üzerine paralar geri toplanmaya başlandı.

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İNGİLTERE'de bir bankada yaşanan teknik hata binlerce insanı kısa süreliğine sevindirdi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla aynı insanlar hayal kırıklığına uğradı.

Santander bankasının sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle 75 bin kadar insan hesaplarında fazladan gördü. Basına yansıyan bilgilere göre; Santander'in teknik hatayla dağıttığı paranın toplam miktarı 176 milyon dolar civarındaydı.

Banka, şirket ödemelerinin bir kısmının yanlışlıkla bireysel hesaplara yapıldığını tespit etti. Şimdi ise bu paraların geri alınmasını sağlamaya çalışıyor.

Santander İngiltere'den yapılan açıklamada bireysel müşterilerin maddi olarak zarara uğramadığı belirtildi.