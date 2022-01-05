KDV oranlarında indirim öngören yasal altyapı çalışmaları hızlandı

Katma Değer Vergisi'nin (KDV) sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri hız kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.

Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılacak. Kayıtlı mükellef sayısı arttırılacak. KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimi de hızlandırılacak.

KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı?

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır yansıyacaktır diye düşünüyoruz" yorumunda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz ise kapsamlı bir paket olacağın yönünde sinyaller olduğunu ifade etti.