BIST 2.005
DOLAR 13,62
EURO 15,45
ALTIN 799,14
HABER /  EKONOMİ

KDV oranlarında indirim öngören yasal altyapı çalışmaları hızlandı

KDV oranlarında indirim öngören yasal altyapı çalışmaları hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında indirim, istisna ve iadeyi öngören yasal altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Abone ol

Katma Değer Vergisi'nin (KDV) sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri hız kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.

Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılacak. Kayıtlı mükellef sayısı arttırılacak. KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimi de hızlandırılacak.

KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı?

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır yansıyacaktır diye düşünüyoruz" yorumunda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz ise kapsamlı bir paket olacağın yönünde sinyaller olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fitch Ratings duyurdu: CHP'li 3 belediye iflasın eşiğinde
Fitch Ratings duyurdu: CHP'li 3 belediye iflasın eşiğinde
Bosna Hersek'te savaşın eşiğinden dönüldü! Devreye Türkiye girince kriz çözüldü
Bosna Hersek'te savaşın eşiğinden dönüldü! Devreye Türkiye girince kriz çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 75 bin kişiye iş kapısı açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 75 bin kişiye iş kapısı açılacak
TPAO'nun Batman ve Siirt'te petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
TPAO'nun Batman ve Siirt'te petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığı bildirildi
Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemisi almak için görüşmelere başladığı bildirildi
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 16 ölü 26 yaralı
Mehmet Ceyhan'ın Turkovac'ı eleştiren sözlerine TTB de destek verdi 'Yaptırın diyemem' demişti
Mehmet Ceyhan'ın Turkovac'ı eleştiren sözlerine TTB de destek verdi 'Yaptırın diyemem' demişti
Sancaktepe’de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor
Sancaktepe’de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor