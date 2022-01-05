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Bursa'da fırıncılar CHP'ye tepki gösterdi

Bursa'da fırıncılar CHP'ye tepki gösterdi

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Lütfen siyaseti ekmeğin içinden çekelim. Ekmeğimizi rahat bırakalım" dedi.

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CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın fırıncı sektöründen bilgi almadan ve derinlemesine incelemeden açıklama yaptığı belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ekmeğimizi rahat bırakalım"
“BESAŞ’ın yetersiz değil, kapasitesinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Kapasitesinin düşmesini istiyoruz. Bizim sektörü yüzde 25 etkilemektedir. İsmet Karaca, bizlere gelip fırıncılık sektörünün ne gibi sıkıntılar çektiğini hiç sormadı. Bizlerden hiçbir şey dinlemeden neye dayanarak açıklama yapıyor. Bizim camia bu açıklamadan dolayı çok kırgındır. Bu konudan yaptığı açıklamayı siyasi buluyoruz. Böyle açıklamalar bizim sektörü daha kötü getirmektedir. Lütfen siyaseti ekmeğin içinden çekelim. Ekmeğimizi rahat bırakalım. İsmet Karaca’nın kendi partisini belediye başkanlığı yaptığı illerdeki halk ekmekler hakkında da ne düşündüğünü bilmek isteriz"

"Kendisini bir fırıncı olarak kınıyorum"
Fırıncı esnaflığı yapan Şenol Gürcüoğlu ise, “Bursa’nın yüzde 25 ekmeğini BESAŞ karşılamaktadır. Ekmekte Bursa’da sorun olduğunu düşünmüyorum. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın yaptığı açıklamayı doğru bulmuyorum. Ben kimsenin BESAŞ ekmeğini almadan geri döndüğünü duymadım. BESAŞ ekmeğinin belli saatlerde geldiğini görüyoruz. İnsanlarda bunu bildiği için bazı yoğunluklar oluşuyor. Sırayı bu şekilde görmüştür. Türkiye’de en ucuz ekmeğin BESAŞ’ta olduğunu biliyorum. Bursa’daki insanların memnun olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde bizim yaklaşık 100 fırınımızda askıda ekmeğimiz var. İhtiyacı olan kişilere bunları da teslim ediyoruz. Bunların büyümesi için de çalışmalar yapıyoruz. İsmet Karaca’nın ilk önce bizi dinledikten sonra böyle bir açıklama yapmasını beklerdik. Kendisini bir fırıncı olarak kınıyorum" diye konuştu.

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