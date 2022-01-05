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Muğla'da bir sapık, kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

Muğla'da bir sapık, kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında genç kızlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris iğrenç bir taciz olayı gerçekleşti. Dün akşam Marmaris'in 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana gelen olayda, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Göksu Ö., arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktı.

Genç kız, cep telefonuyla görüntüledi
Göksu, meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören erkeğin, bankta oturarak mastürbasyon yaptığını fark etti.

Bir yandan cep telefonu kamerasıyla tacizciyi kaydeden Göksu Ö., "Devam et, biraz daha devam etsene" diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden tacizci, koşar adımlarla meydandan uzaklaştı.

Tacizci bulunamadı
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren arama çalışmalarına rağmen 45-50 yaşlarındaki tacizci bulunamadı.

"Kadın olarak mücadelemizi sürdüreceğiz"
Mastürbasyon yapan kişi hakkında şikayetçi olan Göksu Ö., "Arkadaşım B. ile birlikte meydanda diğer arkadaşlarımızı bekliyorduk. Meydanda sadece biz ve o kişi vardı. Şahıs, bizim karşımıza geçip cinsel organıyla oynamaya başladı. Marmaris’te bu olay benim üçüncü kez başıma geldi. Önceki iki olayda çekme fırsatım olmamıştı. Bu kez video çekme fırsatı buldum. İhbarın ardından olay yerine polisler geldi. Videoyu yayarak kadın olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. O şahsın bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.

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