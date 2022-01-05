Trabzonspor'dan flaş hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı

Sol beke takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya gitti. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'a olumlu geri dönüş yaptı.

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Edin Visca'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor.

Teklif gitti

61Saat'in haberine göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

"Sezon sonu görüşelim"

Marcelo cephesinden Trabzonspor'a, "Şimdilik düşünmüyoruz ama sezon sonunda görüşebiliriz" cevabı geldi. Trabzonspor'un önerdiği rakamı Marcelo'nun olumlu karşıladığı belirtildi.