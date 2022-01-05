Ordu'da muhtemel facia kıl payı atlatıldı 1 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüsün çarptığı doğal gaz borusu patladı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.Abone ol
ORDU'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan Hasan T. idaresindeki 52 FP 427 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonrası iş yerinin yanında bulunan doğal gaz kutusunun hasar görmesinin ardından yaşanabilecek muhtemel bir facianın önüne geçmek için polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
İtfaiye ve doğal gaz firması ekiplerinin gerekli incelemeleri sonrası kazaya karışan minibüs vatandaşların yardımıyla alandan uzaklaştırıldı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.