Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, CES 2022'de görücüye çıktı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, canlı yayında katılımcılara Togg ile ilgili ayrıntılı bilgi veriyor.Abone ol
ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer almaya başladı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD’nin Las Vegas kentinde bugün başlayan tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show’da yerini aldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş CES 2022'de açılış konuşmasını yaptı.
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