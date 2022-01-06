Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'zam' ve 'dolar' çıkışı! Marketlerde fiyatlar birkaç aya kadar düşer

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan dün AK Partili 48 milletvekili ile bir araya geldi. Dövizdeki dalgalanma ve özellikle marketlerdeki aşırı fiyat artışlarını değerlendiren Erdoğan’ın “Çalışmalarımızda enflasyon odaklı bir yol izleyeceğiz. Fiyatlar normale dönecek, marketlerde inşallah birkaç aya fiyatlar düşecek” dediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Hürriyet'in haberine göre, 20 Aralık’ta alınan kararların da gündeme geldiği toplantıda, dövizdeki dalgalanma, elektrik, doğalgaz ve özellikle marketlerdeki aşırı fiyat artışları da değerlendirildi.

Bundan sonra enflasyon odaklı bir yol izleyeceğiz

Erdoğan, dövizdeki dalgalanmanın kontrol altında olduğunu belirterek, “Bundan sonra ekonomide daha güvenli ve istikrarlı bir Türkiye olacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda Enflasyon odaklı bir yol izleyeceğiz. Önümüzdeki dönem enflasyon odaklı bir mücadele olacak. Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz, çalışmalarımız, tedbirlerimiz bu yönde olacak. Fiyatlar normale dönecek, marketlerde inşallah birkaç aya fiyatlar düşecek” dedi.

Çiftçinin mazot, gübre ve enerjinin yarısını devlet ödesin

Milletvekilleri tarım sektörünün sıkıntı içinde olduğunu aktardı. Milletvekilleri, “Tarım sektöründe, enerji, akaryakıt ve gübre giderleri nedeniyle sıkıntı ciddi boyutta, buna göre teşvik sisteminin değişmesi lazım. Çiftçinin kullandığı mazot, gübre ve enerjinin yarısını devlet ödemeli” önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talepleri not ettiği öğrenildi.

Muhalefet piyasayı zehirliyor. Yalan siyaseti yapıyorlar

Toplantıda muhalefeti de eleştiren Erdoğan, milletvekillerine, “Yeni Ekonomi modelini herkese, her yönüyle iyi, doğru anlatın. Muhalefet piyasayı zehirliyor. Yalan siyaseti yapıyorlar. Yalan bilgi vererek kamuoyunu manipüle ediyorlar. Siz de doğruları anlatın. Eksiğiniz varsa, bakanlarımız da gerekli her türlü yardımı size yapsınlar” talimatı verdi.