BIST 2.009
DOLAR 13,78
EURO 15,58
ALTIN 800,79
HABER /  GÜNCEL

Dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın içerde mahsur kalıp yaralandı

Dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın içerde mahsur kalıp yaralandı

ADANA’da bir kadın dini nikahlı eşinin hurda deposuna kendisini kilitleyip iş yerini ateşe verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak kadını kurtardı ardından yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda bulunan hurda deposunda meydana geldi. İddiaya göre, Dilan D., dini nikahlı eşiyle tartıştı. Öfkeli olan Dilan D., eşine ait hurda deposuna kendisini kilitledi. Daha sonra Dilan D., yanıcı madde dökerek iş yerini ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurda deposunun kapısını kırarak Dilan D.’yi kurtardı. Dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerine Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde maddi hasar meydan geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çakarlı lüks araçta alkollü yakalandı! 'Ben özel kuvvettenim, askerim' diye ortalığı yıktı
Çakarlı lüks araçta alkollü yakalandı! 'Ben özel kuvvettenim, askerim' diye ortalığı yıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Stokçulukla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi! Dev cezalar geliyor
Stokçulukla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi! Dev cezalar geliyor
Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 317 kişi yaralandı
Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 317 kişi yaralandı
Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup edip Süper Kupa'nın sahibi oldu
Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup edip Süper Kupa'nın sahibi oldu
Ordu'da muhtemel facia kıl payı atlatıldı 1 yaralı
Ordu'da muhtemel facia kıl payı atlatıldı 1 yaralı
Togg, CES 2022'de görücüye çıktı
Togg, CES 2022'de görücüye çıktı
Uğur Şahin açıkladı: Zonaya karşı yeni aşı geliyor
Uğur Şahin açıkladı: Zonaya karşı yeni aşı geliyor
Muğla'da bir sapık, kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
Muğla'da bir sapık, kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi İzmir'de yakalandı
10 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi İzmir'de yakalandı