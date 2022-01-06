Mehmet Ceyhan'dan 7 güne düşen karantina süresine tepki

Koronavirüs karantinasında pozitif vakaların karantina süresinin 7 güne düşürülmesine Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi. Ceyhan Ceyhan, "Nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır" dedi.

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Karantina süresinin düşmesine Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan tepki geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu” açıklaması yapmıştı.

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler, son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.”

Ceyhan'dan tepki geldi

Bakan Koca tarafından yapılan duyuruya ilk yorum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Ceyhan, izolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin bulaş riskinin ortadan kalkması olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, “İzolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin (Bazı ülkelerde test kontrollü 5 gün, bazı ülkelerde test kontrolsüz 5 gün, bazı ülkelerde 7, bazı ülkelerde 10 gün) nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır” dedi.