Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenler ağladı Sosyal medya bunu konuştu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımının yapıldığı fuarda TOGG CEO'su Gürcan Karakaş sunum sonrası ekranlara konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Karakaş'ın bu anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı.

Karakaş, 'Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD’nin Las Vegas kentinde bugün başlayan tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show’da yerini aldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş CES 2022'de açılış konuşmasını yaptı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’ye vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu. Togg, geleceğe bakışını vurgulayan "Transition Concept Smart Device" adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.