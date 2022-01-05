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Yeni zamlara vatandaş isyan etti!

Yılın son günü gece yarısına doğru elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve köprü geçiş fiyatlarına zam yapıldı. 

Yeni açıklanan zamlara göre ise elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arası, konutta kullanılan doğalgaz yüzde 25, ticari kuruluşlarda kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş, köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Biz de İnternethaber olarak "Yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye vatandaşa mikrofon uzattık. 

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