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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda son durum ne?

Türkiye'de günlük vaka sayıları 54 bini aşarken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Milli Eğitim Balkanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklama geldi. Şanlıurfa Valiliği’nde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Omicron varyantı nedeniyle ilgili okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz durum yok" dedi. İşte Özer'in açıklamalarından satır başları...

- Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil.


- Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz.

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