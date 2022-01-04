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OTOMOBİL

TOGG'un paylaşımı merak uyandırdı görüntüler sedan modeline mi ait?

Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyacana neden olan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşuluyor.

erli otomobil TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak.

Fuar öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.

Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı.

Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor.

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