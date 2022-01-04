Maske Kimsin Sen programında 'satanist propaganda' iddiası RTÜK'ten Fox Tv'ye inceleme

FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışma programında 'satanist' propaganda yapıldığı iddiası ve kostümlere gelen tepkiler Twitter'da TT oldu. Squid Game'deki sapkın iş adamlarının maskelerinin yer aldığı iddia edilen yarışma için RTÜK inceleme kararı aldı!

FOX TV'de ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz tepkiler yükselen 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yerden yere vuruldu ve Twitter'da 'Haddini Bil Fox Tv' etiketiyle TT oldu! Yabancı bir format olan ve bazı ülkelerde 'Masked Singer' (Maskeli Şarkıcı) ismiyle yayınlanan ve Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismiyle Fox Tv'de yayın hayatına merhaba diyen yarışma, kostümleri ve maskeleriyle 'satanist' ve 'pagan' ögeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. 'Maske Kimsin Sen' yarışmasının en dikkat çeken ögesi olan 'maske'lerin, Netflix'te yayınlanan Kore yapımı 'Squid Game' (Kalamar Oyunu) isimli dizinin 'sapkınlık' içeren bir sahnesinde kullanılan maskelere çok benzediği de konuşuldu.

Maske Kimsin Sen'de yıldızlar geçidi! Jüri kadrosunda kimler yok ki...

Sunuculuğunu, TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'sinin sevgilisi 'Naci' öğretmenini canlandıran Tansel Öngel'in yaptığı, jüri koltuğunda Sadakatsiz dizisinin 'Derin'i Melis Sezen, Yasak Elma dizisinin 'Yıldız'ı Eda Ece, Bir Başkadır dizisindeki oyunculuğu ile dikkat çeken Alican Yücesoy ve ünlü komedyen Doğu Demirkol'un oturduğu 'Maske Kimsin Sen' Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başladı.

'Maske Kimsin Sen' yarışma programına 1. bölümden 'satanist' şoku! Yerden yere vuruldu!

Daha yayınlanmadan fragmanıyla eleştirilmeye başlanan Maske Kimsin Sen Twitter'da günün tartışma konusu oldu! Yabancı bir formattan uyarlanan Maske Kimsin Sen'in yarışma mantığının dayandığı maskeler 'satanist'çe bulundu ve satanizmi özendirme misyonuyla Fox Tv tarafından Türkiye televizyonlarında yayınlandığı iddiaları sosyal medyayı salladı!

Maske Kimsin Sen'in formatı ne? Neden maske takılıyor?

Yarışmanın formatı, ünlü isimlerin maskelerle kimliğini gizleyerek şarkı söylediği anda, seslerinin manyetik olarak değiştirilmesi ve kolay anlaşılmayacak hale getirilmesi, jüri koltuğundaki isimlerin de bu ünlüleri şarkı söyledikleri anda sesinden; hareketlerinden tanımaya çalışarak, şarkı bitiminde de birtakım sorular yönelterek kim olduğunu tahmin etmesi üzerine kurulu...