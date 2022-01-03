Hz Meryem'e fuhuş iması! DEÜ hocası Cihat Kısa'nın ses kaydı olay oldu işte o sözü

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat hocalarından Cihat Kısa'nın ses kaydı olay yarattı. Cihadt Kısa bir ders esnasında Hz. Meryem'i ve Hz. İsa'nın son anlarını anlatıyor. Kayda alınan konuşmasında Hz. Meryem'i iffetsizlikle itham ettiği söyleniyor. Twitterda TT olan konuşmaya İhsan Şenocak ve Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepkiler geldi. İşte o konuşmanın videosu:

DEÜ, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cihad Kısa'nın bir ders esnasında anlattığı Hz. İsa ve Hz. Meryem'e dair psikolojik çözümleme gündeme oturdu. Ses kaydında Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'i iffetsizlikle suçladığı öne sürülüyor. Cihad Kısa öğrencilerine çocuklukta yaşanan travmaların etkisini anlatırken, Hz. İsa ve Hz. Meryem örneğini veriyor. Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğinde annesine "sen de ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun' dediğini aktarıyor. İşte bu cümlesi Cihad Kısa'nın Hz. Meryem'i iffetsiz imasında bulunduğu şeklinde sosyal medyaya yansıdı.

Twitterda 'Meryem' başlığı ile olay kayıt gündem olurken, Cihat Kısa görevden alınsın tagı açıldı. Sosyal medyada olay olan ses kaydına Cübbeli Ahmet Hoca katıldığı TV programında sert tepki verirken, Dr. İhsan Şenocak da sosyal medyadan yaylım ateşine tuttu. İhsan Şenocak şunları yazdı:

-İlahiyatta bir hoca Hz Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. #CihatKısaGörevdenAlınsın diye tag açılmış.Almazlar. Ey YETKİLİLER! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur’an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin!

-Kur’an’da iffetiyle anıtlaşan Hz. Meryem’e zina iftirasında bulunan bu adamı dinleyen gençler camide imam, İmam-Hatip’te muallim olacak! Yirmi yılda bu adamlardan biri ihraç edildi mi?!Yetkililer niçin susuyor?! Hocaların ne konuşacağına karışan KADEM! Hz Meryem kadın değil mi?!

-İslamın kızının rüyası Hz. Meryem'e fahişelik isnadında bulunmayı fikir hürriyeti ya da akademik özgürlük bağlamında değerlendirip savunanlar! Bir haysiyetsiz çıkıp da validenize sövse fikir hürriyeti der, susar mısınız?! İmanın, fikrin ve haysiyetin kurtlandığı bir çağdayız.