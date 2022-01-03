Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız!

İSTANBUL seçimleriyle ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçimin ardından 'iptal edilirse ne olur' dediler. 'Fark atarız' dedim. İptal ettiklerinde Sultanbeyli’de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sunay Akın'ın Youtube kanalında ‘İşte O Çocuk' programının konuğu oldu. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen sohbette İmamoğlu, çocukluğu, gençliği ve kariyeri üzerine konuştu. İptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“O dönemde milyonlarca insanın sesi olduğunu düşünüyorum. Burada taraf olanları söylemiyorum. Benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum. 'Seçim iptal olursa ne olur' diyen arkadaşlara ‘Fark atarız. Ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı' dedim."

'Bana bunu yapmayacaktınız' dedim

"Seçimi iptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende. 1 saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım."

Seçimlerin en özel iki anı neydi?

"Bence toplum adına da hem ilk seçimdeki ‘hak yemem ve hakkımı yedirtmem' mesajım, hem o 6 Mayıs'taki topluma her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Hem milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın sesi olduğumu düşünüyorum.”

Kavganın içinde oldum ama ya ayıran ya da uzlaştırandım

Çocukluğunu da anlatan İmamoğlu, hiç kavga etmediğini belirterek, “Hiç kimseye tokat atmadım. Aynı zamanda yemedim. Kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştırandım. Mahallede bir araya getiren, uydurma lig kuran, organizasyon yapan biriydim” diye konuştu.