Tuğba Özerk yılbaşı gecesi 'sarhoştu' iddiası: Şarkı söylerken yere düştü! Zeynep Bastık'tan kapak...

Şarkıcı Tuğba Özerk'in yılbaşı gecesi Antalya'da bir otelde gerçekleşen sahnesine sarhoş çıktığı iddia edildi, şarkıcı ayakta duramadı ve şarkı bile söylemedi. Özerk'e, aylar önce 'Pop müziği rezil ettiler' dediği Zeynep Bastık'tan da 'kapak' gibi bir paylaşım geldi!

ANTALYA'da bir otelde yılbaşı gecesi sahne alan Tuğba Özerk'in ayakta duramayarak yere kapaklandığı ve şarkı söyleyemediği görüntüler sosyal medyada şok etkisi yarattı ve 'sarhoş' olduğu iddia edildi. Seyircinin bu haline isyan ettiği Tuğba Özerk'in sahne aldığı otelin güvenliği tarafından konser alanının dışına çıkartılması ise sosyal medyada 'rezillik' olarak yorumlandı.

Yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki 'ağzdı dolanan ve kelimeleri bozuk konuştuğu' 'ilginç' tavırları ve şarkıyı söyleyememesi yılbaşının en skandal olayı olarak magazin gündeminde yerini aldı.

"Tuğba Özerk gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı"

Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.







Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı anlaşılan Tuğba Özerk hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Dili dolanıyor, ayakta bile duramıyor! En sonunda güvenlik kolundan tutup çıkarmış!

Sosyal medyada bir anda çığ gibi büyüyen paylaşımların çoğunda Tuğba Özerk'i izleyen pek çok izleyiciden benzer şikayetler gelmeye başlayınca olayın iç yüzü şekillendi. Özerk'in sahnede dilinin dolandığı, söylediği şarkıların anlaşılmaz ve bozuk olduğu, hatta bir ara dengesini koruyamayıp yere kapaklandığı ve ardından otel güvenliğince sahne salonundan çıkarıldığı, çıkarılırken dahi ayakta duramadığı için güvenliğin elinden tuttuğu anların videosu tek tek sosyal medyaya düştü.

Zeynep Bastık'tan Tuğba Özerk'in 'Pop müziği rezil ettiniz' emsajına aylar sonra 'kapak' gibi yanıt

Tuğba Özerk birkaç ay önce Zeynep Bastık, Reynmen ve Edis’le ilgili “Pop müziği rezil ettiler” demişti. Tuğba Özerk’in yılbaşında sahneye alkollü çıktığına yönelik iddialar ve görüntüler sonrası Zeynep Bastık bir arkadaşının, kendisini kuru fasulye yerken görüntülediği bir fotoğrafını ‘Pop müziği rezil ettiler’ şeklinde paylaşrığı hikayeyi, kendi kişisel Instagram'ının hikayesinde paylaşarak Tuğba Özerk'e göndermede bulundu.