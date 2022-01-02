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İstanbul'da bilardo salonunda ortalık karıştı! İstekalar kafalarda kırıldı

İSTANBUL'da bilardo salonunda iki grup arasında yumruklu kavga çıktı. 2 istekanın da kafalarda kırıldığı kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda yaşandı. Bilardo salonuna oyun oynamak için gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı. Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı. 

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