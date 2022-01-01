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Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla kutlandı.

EREN'İN HAYATINI ANLATAN FİLMİN AFİŞİ YANSITILDI
1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan ve bugün vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan filminin fragmanı ilgiyle izlendi.

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