İbo Show yılbaşı programında Oryantal Didem'in dansı karşısında Ümit Besen'den '2. Bülent Serttaş vakası'

STAR TV İbo Show yılbaşı programında Oryantal Didem'in dansı geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada Didem'in 'alüminyum folyo'ya benzetilen kapalı kıyafeti gündem olurken, Ümit Besen'in Didem Kınalı dans ederken bakışlarını kaçırması '2. Bülent Serttaş vakası' dedirtti!

STAR TV'de yılbaşı özel programıyla ekranlara getirilen İbo Show'un en merakla beklenen konuğu Oryantal Didem, muhtelem dansı ve kostümüyle sosyal medyayı salladı. Alışılmış oryantal dans kostümlerinin dışında, kapalı bir kıyafet tercih eden Oryantal Didem'in kıyafetini, sosyal medyada 'alüminyum folyo'ya benzetenler oldu.

Star TV ekranlarındaki yılbaşı gecesinde İbo Show programı herkesi ekranları başına kilitledi.

Unutulmaz gecede sahne alan oryantal Didem, kıvrak danslarının yanında kostümüyle de adeta olay yarattı.

'Alüminyum folyo'ya benzetildi

Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar uzun bir elbise tercih eden Didem Kınalı'nın kostümü, elbisenin kumaşı ve rengiyle 'alüminyum folyo'ya benzetildi.





Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, İrem Derici, İdo Tatlıses, Ümit Besen ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin yer aldığı İbo Show’da kahkahalar havada uçuşurken programın finaline oryantal Didem’in sahne performansı damgasını vurdu.

Gümüş rengi elbiseyle sahne alan Didem'in dans figürleri konuklar dahil herkesin ağzını açık bıraktı.

'2. Bülent Serttaş vakası'

Yılların usta sanatçısı Ümit Besen'in, önünde Oryantal Didem'in dans ettiği anlarda alkış tutarken bir yandan da gözlerini kaçırması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. O anların videosu sosyal medyada defalarca paylaşılırken, '2. Bülent Serttaş vakası' yorumları yapıldı.

Ne olmuştu?

Ocak 2021'deki bir İbo Show bölümünde, Bülent Serttaş'ın oryantal Didem dans ederken verdiği tepki çok konuşulmuştu.

Didem dans etmeye başlayınca, kafasını çeviren Serttaş asla geri dönüp oryantal Didem'e bakmamıştı.

Bu görüntünün ardından Bülent Serttaş Twitter'da tt olmuş ve sosyal medyanın da diline düşmüştü. Oryantal Didem'e Bülent Serttaş tarafından saygısızlık edildiğini savunan bazısosyal medya kullanıcıları, Bülent Serttaş'ın dans sanatından anlamadığını savunmuştu.



