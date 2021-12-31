ATV Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak 3. fragmanda 'yedi başlı ejderha' mesajı! Osman Sınav anlattı

ATV'de ekranlara getirilecek olan Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? 3. fragmanında 'yedi başlı ejderha' mesajı verilen Yalnız Kurt'la ilgili yapımcı Osman Sınav'dan yeni açıklama...

ATV'de Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilmesi ve yayınlanmasını dört gözle bekleyen sıkı hayranların merakla beklediği, Aralık ayında ekranlara gelmesi beklenen Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yapımcı Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olan Yalnız Kurt ile ilgil bilinmeyenleri anlattı.

ATV'de yayınlanacağı gün merakla beklenen Yalnız Kurt dizisinin yapımcısı Osman Sınav, diziyle ilgili hedefini açıkladı.

Yalnız Kurt'un 3. fragmanı yayınlandı: 7 başlı ejderha mesajı dikkat çekti

Öte yandan Yalnız Kurt dizisinin 3. fragmanı da ekrana geldi. Merak uyandıran dizinin 3. bölüm fragmanında yedi başlı ejderha ifadesi dikkat çekti ve sosyal medyada 'yedi başlı ejderha'nın gizemi merak edildi.

7 başlı ejder efsanesi nereden geliyor?

Türk ve Altay mitolojisinde Ejderha Tanrısı olarak bilinen Yalpağan Han, bütün ejderhaları (Yelbeğenler) emrinde tutan kişi olarak karşımıza çıkarken, Hanın kendisi de istediği zaman yedi başlı bir ejder kılığına bürünür. Devlerin Tanrısı olarak da görülür.